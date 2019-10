“Qarabağ” APOEL-lə heç-heçə etdi

Avropa Liqasının qrup mərhələsində 3-cü turun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu "Qarabağ" növbəti matçına çıxıb. Qurban Qurbanovun komandası Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Kiprin APOEL klubunu qəbul edir. Qarşılaşmanı slovakiyalı referi Filip Qlovaya idarə edir.



Matçın 12-ci dəqiqəsində Dani Kintana dəqiq zərbə ilə "Qarabağ"ı hesabda önə çıxarıb.

Oyunun 29-cu dəqiqəsində APOEL-in üzvü İoannou hesabı bərabərləşdirib.

Matçın 45-ci dəqiqəsində "Qarabağ" futbolçularının kobud səhvindən sonra rəqib hesabda irəli keçib. Qolun müəllifi Hallenius olub.

"Qarabağ" və APOEL matçında birinci hissə rəqib komandanın futbolçularının üstünlüyü ilə başa çatıb - 1:2

Ağdam klubu ikinci hissəyə sürətli başlayıb və qarşılaşmanın 59-cu dəqiqəsində hesabı bərabərləşdirib. Oyunda başqa qol olmadığından matç bu hesabla başa çatıb.

Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisinin heyətində ilk onbirlikdə Asmir Beqoviç, Ailton Silva, Bədavi Hüseynov, Maksim Medvedev, Rəşad Sadıqov, Miçel Madeyra, Riçard Almeyda, Qara Qarayev, Dani Kintana, Zubir və Maqaye Qeye yer alıblar.

