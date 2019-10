Bakıda gənc qadın itkin düşüb.

Metbuat.az-ın baku.ws-ə istinadən məlumatına görə, hadisə paytaxtın Nərimanov rayonunda qeydə alınıb.

Nərimanov rayonu, Montin qəsəbəsi, Heydərov küçəsi, ev 17-də yaşayan, 1994-cü il təvəllüdlü Cəbrayılova Həsrət Elgiz qızı oktyabrın 21-də yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

H.Cəbrayılova ailəlidir.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

