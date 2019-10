Model Adriana Lima fitnesdən sonra fotosunu paylaşıb.

Hər zaman cazibədar görünüşü ilə göz oxşayan model bu dəfə izləyiciləri təəccübləndirib. Tər içində olan Lima makiyajsız halı ilə də diqqət çəkib.

"İdmandan sonra üzüm belə halda olur və bu gerçək tərdir" deyə, o, yazıb.

unikal.org

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.