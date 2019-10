Oğlanı xilas edib özü qatarın altında qaldı - Azərbaycanda bədbəxt hadisə - FOTO

Bərdədə bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az bildirirk ki, "Köhnə bazar" adlanan ərazidən keçən qatar rayonun Alaçadırlı qəsəbəsində yaşayan Quliyeva Mənsurəni vurub.

Hadisə qadının işdən çıxdığı vaxt baş verib. Belə ki, 1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Kənan Elbrus oğlu işdən çıxan qadın qatarın yaxınlaşdığını görüb. Bu zaman oğlanı itələyərək relsin üzərindən kənara atan qadını qatar vurub. Ağdamın Mərzili kəndindən olan yaralı qadın dərhal Bərdə Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Hadisə zamanı onun sol qolu qopub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

(qafqazinfo)

