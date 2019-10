Böcəklərdən xilas olmaq istəyərkən həyətini havaya uçurdu - VİDEO

Braziliyada yaşayan 48 yaşlı bir adam həyətindəki böcəklərdən xilas olmaq istəyərkən həyətində partlayışa səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, həyətində yuva quran böcəklərdən xilas olmaq istəyən adam ilk əvvəl zəhərli dərmandan istifadə edib. Amma bu nəticə vermədikdə böcəkləri yox etmək üçün qeyri-adi bir üsuldan istifadə edib. Torpağın altında yuva quran böcəkləri yox etmək üçün həyətində çuxur açan adam torpağın içinə benzin doldurub. Daha sonra çuxura kibrit atan adam həyətini havaya uçurub.

Həmin anların görüntüləri evin təhlükəsizlik kameralarına əks olunub.

