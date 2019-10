Məşhur futbolçunun "İnstaqram" qazancı Yuventusdakı maaşını keçdi

Kristiano Ronaldo dünyanın ən çox qazanan idmançılarından biridir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, o, bu qazancını sadəcə futboldan qazandığı maaşı ilə deyil, reklam və sponsorluqdan da əldə edir.

"Hopper HQ" şirkətinin apardığı araşdırmaya görə, Ronaldonun "İnstaqram"dan qazandığı illik qazanc 47.8 milyon dollardır. Futbolçunun Yuventusdan qazandığı illik maaşın isə 34 milyon dollar olduğu deyilir.

Şirkətlər Ronaldonun tək bir "İnstagram" sponsorluğu üçün 1 milyon dollar ödəyir. Portuqaliyalı ulduz "Clear Haircare", "Nike Football" və "Six Pad Europe" kimi nəhəng şirkətlərin reklam üzüdür.

Ronaldo bu qazancı ilə 23.3 milyon dollar qazanan Messini geridə buraxır.

