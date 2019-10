Qoşulmama Hərəkatına sədrlik Venesueladan Azərbaycana keçib.

Metbuat.az bildirir ki, Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Bakı Zirvə Görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev təşkilatın sədri elan edilib.

Azərbaycan 2019-2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək.

