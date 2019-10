“Gələn il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak etməyəcəm”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Unikal.org-a 82 yaşlı Milli Məclisin deputatı Ağacan Abiyev deyib.



O bildirib ki, gələn il yaş həddi ilə əlaqədar Yeni Azərbaycan Partiyasından (YAP) deputatlığa namizədliyini irəli sürməyəcək:



“Artıq mən yaşlanmışam. Hesab edirəm ki, bizim yerimizi gənclər tutmalıdır”.

