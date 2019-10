"Amazon"-un səhmləri ucuzlaşdı

ABŞ-ın elektron ticarət şirkəti "Amazon.com Inc"in dördüncü rüb üzrə elan etdiyi gəlir proqnozu analitiklərin gözləntilərini qarşılamamasından sonra düşüb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, cümə axşamı, şirkət dördüncü rüb üzrə gəlir proqnozunu 80-86,5 mlrd dollar səviyyəsində elan edib. Analitiklərin gözləntilərinə görə, bu göstərici 87,2 milyard dollar səviyyəsində proqnozlaşdırılırdı.

"Amazon" üçüncü rübdə səhm başına 4,23 dollar gəlir əldə edərək 4,59 dollar gözləntisinin altında qalıb. Şirkətin xalis satış gəliri 68,7 mlrd dollar rpoqnoza qarşı 70 milyard dollar olub.

Maliyyə hesabatı açıqlandıqdan sonra "Amazon" şirkətinin səhmləri əməliyyatlarda kəskin şəkildə aşağı düşüb.

(report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.