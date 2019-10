FHN “İnşaatçılar” metro stansiyasında təlim-məşq keçirib - FOTOLAR

Oktyabrın 25-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti və Dövlət Yanğından Mühafizə xidmətləri “Bakı Metropoliteni” QSC-nin “İnşaatçılar” stansiyasında təlim-məşq keçirib.

Metbuat.az bildirir ki, FHN-dən APA-ya verilən məlumata görə, təlim-məşqə hər iki dövlət xidmətinin əməkdaşları ilə yanaşı Metropoliteninin işçiləri də cəlb olunublar. Stansiyanın kabel kollektorunda quraşdırılmış işıqforun tənzimləmə droselində baş vermiş şərti yanğın hadisəsinin söndürülməsi təlim-məşqin məqsədi olub.

Tədbirdə şərti yanğın baş verən zaman stansiyanın növbətçisi tərəfindən səs ucaldıcı vasitəsilə yanğının baş verməsi barədə məlumat verilib və metropoliten işçiləri tərəfindən yanğının söndürülməsinə başlanılıb. Sonra FHN-in “112” qaynar xətti”nə yanğın barədə məlumat verilib. Daha sonra DYMX-nin Yasamal rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğın avtomobilləri və canlı qüvvəsi şərti yanğın hadisəsi baş vermiş əraziyə gələrək yanğını söndürüblər.

Təlim-məşq başa çatdıqdan sonra yanğınsöndürənlər tərəfindən metropoliten işçilərinə baş verə biləcək fövqəladə hallar zamanı davranış və ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları izah edilib.



