Rusiyada hərbi hissədə baş verən silahlı insidentin bəzi detalları məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, APA-nın TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, Zabaykalye diyarında hərbi hissələrdən birində əsgər xidmət yoldaşlarına atəş açıb.

Nəticədə səkkiz nəfər həlak olub, iki nəfər yaralanıb.

Ölənlər arasında çağırışçı əsgərlərin olduğu bildirilir.

