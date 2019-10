Gizli çəkiliş: Məşhur modellərin əxlaqsız görüntülərini yaydılar: Azərbaycanlı biznesmenlə....- VİDEO

Bəxtiyar Səlimov Bakıda anadan olub.

Rusiyada bir çox modellərin eskort fəaliyyəti ilə məşğul olduqları ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hətta onların gizli görüntüləri belə yayılıb. Bu barədə Rossiya 1 telekanalında yayımlanan "Pryamoy efir" verilişində məlumat verilib.

Onların arasında hətta çox tanınmış modellər və müğənnilər də var. Məşhur rusiyalı balerina Anastasiya Voloçkovanın da adı sözügedən eskort qızlar siyahısında çəkilir.

Qeyd edək ki, Anastasiya Voloçkova ilə azərbaycanlı biznesmen Bəxtiyar Səlimov arasında eşq macərası yaşanıb.

Onların məhəbbət romanı düz 2 il davam edib. Keçən il məşhur balerina sevgilisindən ayrılmaq qərarına gəlib. O, bunu Bəxtiyar Səlimovun Moskvaya gec-gec gəlməsi ilə əlaqələndirib. Xatırladaq ki, 46 yaşlı iş adamı Bəxtiyar Səlimov Bakıda anadan olub.

Verilişdə efirə gedən görüntüləri sizə təqdim edirik:

(aznews.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.