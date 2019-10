PSJ Neymarla danışıqları dayandırdı

PSJ futbolçusu Neymarla müqavilənin müddətini uzatmaqla bağlı danışıqları dayandırıb.

Metbuat.az-ın Fransa mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, Paris klubunun rəhbərliyini braziliyalı hücumçunun tez-tez zədələnməsi narahat edir. Həmçinin Kilian Mbappenin son matçlarda yenidən əvvəlki formasına qayıtmasından sonra bu qərar verilib. Xəbərdə Neymarın yayda PSJ-dən ayrılmasının mümkün olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, Neymarın Paris təmsilçisi ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2022-ci ilin yayında başa çatır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.