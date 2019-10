ABŞ Suriyanın Deyr əz-Zor bölgəsində mövqelərini gücləndirmək üçün bəzi addımlar atacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon rəhbəri Mark Esper açıqlama verib. O bildirib ki, bununla bağlı bölgəyə zirehli texniklar göndəriləcək.

Qeyd edək ki, Deyr əz-Zor bölgəsində zəngin neft yataqları yerləşir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

