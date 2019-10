Bir ayağını itirsə də mübarizliyindən dönməyən AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ - VİDEO

Nərmin Əhmədova 16 ildir ki, ingilis dilini tədris edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, xərçəng xəstəliyi səbəbindən bir ayağını itirib. Lakin mübarizliyi və nikbinliyi ilə həyatındakı uğurların sayını artırmağa davam edir.

“Mən deyəndə ki, xərçəng xəstəsi olmuşam, anam bunu qəbul etmək istəmir. Düşünürəm ki, bu vəziyyətimdə məni həyatda saxlayan nikbinliyimdir. 24 yaşımda ana olduqdan sonra bu xəstəlik məndə baş verdiyini bildim. Həkim dedi ki, uşağın üçün yaşamaq istəyirsənsə, ayağın amputasiya olunmalıdır. Mən razılıq verdim və sağ ayağımı kəsdilər. Buna baxmayaraq, mən sadəcə, 3 gün bülleten götürdüm. Protez ayaqla işlərimi də görürəm məktəbə də gəlib gedirəm. Allah ömür versin, hər sentyabr məktəbə gəlim. Nə yaxşı ki, müəlliməm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.