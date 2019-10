"Yuventus"un futbolçusu Kriştiano Ronaldo İtaliya A seriyasının 9-cu turunda "Leççe" ilə oyunu buraxacaq.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, Turin klubunun baş məşqçisi Maurisio Sarri portuqaliyalı hücumçuya istirahət vermək qərarına gəlib. Bu səbəbdən o, sözügedən matç üçün heyətə daxil edilməyib.

Qeyd edək ki, "Leççe" - "Yuventus" görüşü sabah keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.