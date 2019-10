Rusiya Konqo Demokratik Respublikası ilə 500 milyon dollarlıq dəmir yolu sazişi imzalayıb.

Metbuat.az Axar.az-a xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Dəmir Yolları Şirkətinin (RZD) internet saytından açıqlama verilib.

Sözügedən saziş Soçidə Rusiya-Afrika İqtisadi Forumu zamanı imzalanıb.

Qeyd edək ki, Soçidə keçirilən forumda Afrikanın 30-dan çox ölkəsinin lideri və 3 min diplomat, iş adamı və ictimai-siyasi xadimlər iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.