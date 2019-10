Mərhum aktyor Yaşar Nurinin kiçik qızı Ülkər Yaşarqızı məşhur mahnıya yeni nəfəs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yuxu qrupunun "Xəzərin sahilində" mahnısı yeni formada təqdim edilib.

Mahnının ifaçıları Ülkər Yaşarqızı və Rasim Səfərdir.

Qeyd edək ki, mahnının ifasında müğam elementlərindən də istifadə edilib.

(olke.az)

