Valideynlərin nəzərinə - Aspirin uşaq ölümünə gətirir

Aspirin on iki yaşa qədər olan uşaqlara yalnız qrip deyil, digər xəstəliklər zamanı da əks göstərişlidir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə rusiyalı həkim İrina Yartseva “Zvezda” telekanalına bildirib.

O qeyd edib ki, virus infeksiyası ilə asetilsalisil turşusunun uzlaşması uşaqda Rey sindromunun yaranmasına səbəb ola bilər. Bu xəstəlik zamanı qaraciyər sıradan çıxır.

“Heç kim də düşünmür ki, uşaqda belə bir hal ola bilər. Ona görə də, qaraciyəri yoxlamaq, və ya müayinə etmək heç kimin ağlına gəlmir”, - deyə həkim bildirib.

Yartsevanın sözlərinə əsasən, bu cür ağırlaşma uşağın ölümü ilə nəticələnə bilər.

