Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Yasamal rayon təşklatının Qadınlar Şurasının sədri Tamilla Şahbazova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “Report”-a istinadən xəbər verir ki, o, 73 yaşında vəfat edib.

Xatırladaq ki, T.Şahbazova Səhiyyə Nazirliyinin K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktor müavini və baş həkimi olub.

