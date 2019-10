Məşhur serialın illər sonra yayımlanan bu görüntüsü izləyiciləri güldürdü - VİDEO

Türkiyənin "Kanal D" televiziyasında 2008- ci ildə yayımlanan unudulmaz serial "Aşkı Memnu" illər sonra ortaya çıxan görüntüsü ilə gündəm olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, serialın bir səhnəsində baş rolu oynayan aktyor Selçuk Yöntemin ayaqları ilə etdiyi qəribə hərəkətlər izləyənləri güldürüb.

Ortaya çıxan səhnədə Beren Saat divanda oturub, Selçuk Yöntem isə yeməyi gözləyərkən ayaqları ilə qəribə hərəkətlər edir. 2010-cu ildə final edən serialın 9 il sonra yayımlanan görüntüsü sosial mediada gündəm olub.

Digər tərəfdən videonu izləyən bəzi məşhurlar da videoya gülüş dolu şərhlər bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.