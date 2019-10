"Nənə olmursan hələ?"



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sualla Zaur Baxşəliyev aparıcısı olduğu proqramda qonağı rəqqasə Fatiməyə müraciət edib.

Fatimə nənə olacağı xəbərini "İnşallah, hə (gülür)" sözləri ilə verib.

Qeyd edək ki, rəqqasənin 23 yaşlı qızı Aydan bu ilin avqust ayında ailə həyatı qurub.

(milli.az)

