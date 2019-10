Təhsilini davam etdirmək üçün ABŞ-a köçən türkiyəli məşhur Aleyna Tilki instaqram paylaşımları ilə gündəmdən düşmür.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu dəfə sosial media izləyiciləri ilə yataq pozasını paylaşıb.

Paylaşım qısa müddətdə çox sayda bəyənmə toplayıb.

Aleyna Tilkinin Hollivudda dünyaca məşhur Şeron Stoun və Kevin Kostner kimi şəxslərlə qonşu olması və kirayə qaldığı evin aylıq ödənişinin 82 min TL (14 min dollar) olması uzun müddət müzakirə mövzusuna çevrilmişdi.

