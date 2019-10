Makedoniyalı İsgəndərin ölüm səbəbi məlum oldu - ŞOK ARAŞDIRMA

Elm adamlarınin apardıqları araşdırmalar zamanı Makedoniyalı İskəndərin ölüm səbəbi müəyyən edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Saloniki Aristotel Universitetinin alimləri uzun müşahidə aparıblar.

Doktor Tomas Qerasimidisin rəhbərliyi altında aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Makedoniyalı İskəndər kəskin pankreonekrozdan və buna səbəb olan ağır sepsis xəstəliyindən ölüb.



Alimlərin fikrincə, onun bu səbəbdən ölməsi şərab və yağlı yeməyə meyilli olması ilə əlaqədar ola bilər.



Qeyd edək ki, Makedoniyalı e.ə. 323-cü ildə 32 yaşında vəfat edib.(baku.ws)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.