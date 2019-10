Yanğınsöndürənə yol verdilər, “fürsətcil” sürücülər görün nə etdi – BAKIDA VİDEO

Bakıda qaydaları kobud şəkildə pozan sürücülər kameraya düşüb.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə gedən operativ nəqliyyat vasitəsi sayrışan işıqları və siqnalı qoşaraq yolun əks istiqamətinə çıxır. Bu zaman qarşıdan gələn sürücülər sağa çəkərək ona yol verir. Amma bu fürsətdən istifadə edən 10 UF 029, 10 PU 862 və 99 RA 843 dövlət nömrə nişanlı avtomobillərin sürücüləri də əks istiqamətə çıxaraq təhlükə yaradırlar. 99 RA 843 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin sürücüsü daha da irəli gedərək qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinə qəza şəraiti yaradır.

Videonu təqddim edirik. Ümid edirik ki, DYP bu sürücüləri cəzalandırıb müvafiq olaraq cərimə tətbiq edəcək.

