Darıxıb ölməkdənsə, araqdan ölmək yaxşıdı

Metbuat.az Vladimir Mayakovskinin dostu Yeseninin ölümünə yazdığı şeiri təqdim edir. Xatırladaq ki, Sergey Yeseninin intiharından 5 il sonra Mayakovski də intihar edərək öldü.

Yeseninə

Necə deyərlər getdiniz,

Tərk etdiniz bu dünyanı.

Uçursunuz,

Ulduzları vurub salır ayağınız.

O dünyada nə içki var,

Nə də ki, içki dükanı.

Ayıqsınız.



Yesenin, sizə gülmürəm,

gülməyə heyim nə gəzir?

Bilmirəm nə təhər dözüm

bu dərdin ağırlığına.

Görürəm ki, uçursunuz

uçursunuz qolu kəsik.

Sümük dolu torba kimi

yırğalana-yırğalana...



Əl çəkin!

Bəsdir! Əl çəkin!

Ağlınız kəsmişdir nədir?

Necə qıydınız ocürə

yanaqların solmağına.

Sizin ki, bütün işiniz

peşəniz şənlənmək idi,

Ustaydınız məclislərdə

dava-şava salmağa da.



Niyə axı?

Nəyə görə?

Bu sirri kim bilir kim?

Axır söz də bu olur ki,

Günahkar içkidir içki.

Öz sinfiylə sənətkarın

Zəif imiş əlaqəsi.

Ona görə də içkiyə

Salıb yazıq öz meylini.

Guya, bu içkini əgər

Siniflə əvəz eləsən,

Nə dava-şava olarmış,

Nə də şairin ölümü.



Bəs sinif də hərdən-hərdən

kefi gələndə içirsə onda necə?

Əvvəl pivədən başlayıb,

sonra arağa keçirsə onda necə?

Guya siz içməsəydiniz,

içməsəydiniz tərtəmiz,

Daronin kimi cansıxan,

işdah öldürən yüz misra yazardınız hər axşamı.

Onda vallah darıxmaqdan

ölərdiniz, ölərdiniz.

Darıxıb ölməkdənsə

araqda ölmək yaxşıdı.

Adam varmı bu ölümün

sirri nədir deyə bilər?

Nə o bıçaq deyə bilər,

nə o kəmdir deyə bilər.

Sirri nədir bu ölümün?

Dərman nə imiş görəsən

tənhalıqdakı xəstəyə.

Bəlkə sizin yanınızda

mürəkkəb olsaydı o gün,

ehtiyac qalmazdı daha

damarınızı kəsməyə.

Görən hələ neçələri

gözləyir ölüm payını,

Görən haçan dincələcək

şair qəlbi yer üzündə?

Gəlin, azaldaq-azaldaq

bu ölümlərin sayını,

gəlin, artıraq-artıraq

mürəkkəbi yer üzündə!

Yox, Yesenin, dilim gəlmir,

Ölmüsünüz deməyə də.

Yalançı dostlar çığırır:

- Alqış, Alqış Yeseninə!

Yaşamağı bacarırdı,

bacarırmış ölməyi də!..

O alqışdan, çığırtıdan

damarını kəsənə nə?..

Heykəliniz qoyulmayıb

nə mərmərdən, nə bürüncdən,

Görən nə vaxt qoyulacaq

kimsə bilmir bunu hələ.

Di gəl ki, heykəlinizin

bünövrəsini bir küncdən

Yalançı dostlar doldurur,

zir-zibil xatirələrlə.

Qızlar tikir adınızı

dəsmalların qırağına,

Sabinov da nəğmənizi

oxuyur yastı səs ilə.

Dözmürəm daha dözmürəm,

bunların cığallığına.

Qışqırıram: -Ehey bəsdir!

Vurram burnunuz əzilər.

Eh, Yesenin, bu dünyada

zirzibil hələ az deyil

Hələ söyüşmək də olar,

hələ dalaşmaq da olar.

Əvvəl-əvvəl bu dünyanı

bir yaxşıca təmizləyək.

Ondan sonra bu dünyaya

nəğmələr qoşmaq da olar.

Sözün düzü qələmin də

bu günlər az deyil işi.

Tanıyırıq çətinlikdən

qorxub qaçan cığalları.

Bir də ki, hansı dahinin

bəxtinə asan yol düşüb?

Hansı dahi keçib-gedib

tapdalanmış cığırları...



Bu dünyamız sevinc üçün

o qədər də geniş deyil,

Sevinc səpək dünyamızın

bu başından o başına.

Ölməyə dəyməz Yesenin,

ölmək çətin bir iş deyil,

daha çətindir dünyanı

təzədən qurub yaşamaq.

Tərcümə: Ramiz Rövşən.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.