Azərbaycanlı müğənnidən oğlunun toyunda QƏRİBƏ ADDIM - Belə kişilər var - FOTO

"Mən burada heç kimin kişiliyini müzakirə etmirəm. Var elə müğənnilər ki, istifadə etmək istəyir müğənnilərdən".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) "Hər şey daxil"də müğənni Əflatun Qubadovdan danışarkən işlədib.

Aparıcı Əflatunun oğlunun toyu zamanı təəccübləndirən addımını efirdə danışıb:

"Bunu mənə Nazənin xanım danışıb. Əflatun bəyin ailəsində bir xeyir iş olub. Amma müğənniləri çağıranda öz adı ilə çağırmayıb. Müğənnilərlə pul danışıb ki, gəlin ora. Müğənnilər gəliblər, oxuyanda pul da verib onlara. Müğənnilər deyiblər "Axı bu sənin məclisindir". Əflatun bəy deyib "Mən belə istəmirəm. Gəlmisiniz, Allah canınızı sağ eləsin". Təsəvvür elə, pul da verib həmkarlarına. Belə kişilər var".

(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.