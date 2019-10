Tərtər Rayon Təhsil Şöbəsinə (RTŞ) müdir təyinatı olub.

Metbuat.az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, müfaviq əmrlə bu vəzifəyə Yaşar Məhhərəmov təyin edilib.

Y.Məhərrəmov bu təyinatadək Tərtər rayon Sarıcalı Kənd orta məktəbində direktor vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl rayon təhsil şöbəsinin müdiri Surxay Mirzəyev olub. O, işində yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edilib

