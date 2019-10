Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə Görüşü başa çatıb.

Metbuat.az "Report"-a istinadən xəbər verir ki, sammitin yekunları üzrə 4 sənəd imzalanıb.

Sənədlər arasında Yekun sənəd, Bakı Siyasi Deklarasiyası, Azərbaycana minnətdarlığı ifadə edən sənəd və Fələstin üzrə sənəd var.

