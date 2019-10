Lider xal itirib, “Fənərbaxça” evdə qalib gəlib

Türkiyə Super Liqasında IX turun üç oyunu keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, “Sivasspor” evdə “Antalyaspor”la qarşılaşıb.

Üç qolun vurulduğu görüşdə meydan sahibləri qalib gəliblər. “Qaziantep” öz meydanında lider “Alanyaspor”dan xal alıb.

“Fənərbaxça” isə “Konyaspor”u qəbul edib. Meydan sahibləri görüşdən üç xalla ayrılıblar.

Qeyd edək ki, tura oktyabrın 28-də yekun vurulacaq.

Türkiyə Super Liqası

IX tur

25 oktyabr

“Rizəspor” – “Ankaragücü” – 2:0

Samudio, 28 (pen.), Boldin, 60

26 oktyabr

“Sivasspor” – “Antalyaspor” – 2:1

Kılınc, 51, Yatabare, 77 – Özkan, 83 (pen.)

“Qaziantep” – “Alanyaspor” – 1:1

Biyik, 90 – Sisse, 33

“Fənərbaxça” – “Konyaspor” – 5:1

Rodriges, 11, Yorgensen, 14, Tufan, 28, Qustavo, 78, Muriqi, 82 – Aziz, 16 (avtoqol)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.