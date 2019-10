Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Arif Alvinin Azərbaycan Respublikasına səfəri oktyabrın 26-da başa çatıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Pakistan Prezidentini Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək texnologiyalar naziri Ramin Quluzadə, Xarici İşlər nazirinin müavini Ramiz Həsənov və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

