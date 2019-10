Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 9-cu turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha bir görüş keçiriləcək. Belə ki, "Neftçi" klubu səfərdə "Sumqayıt"la qarşıaşacaq.



Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək "Qarabağ" - "Səbail" oyunu ilə yekun vurulacaq.

