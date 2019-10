Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana gələn Venesuela prezidenti Nikolas Maduro Bakı səfərindən paylaşım edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Maduro axşam saatlarında həyat yoldaşı ilə birlikdə Bakı bulvarında olub. O, gəzinti zamanı çəkilən videonu sosil şəbəkə hesablarında paylaşıb.

