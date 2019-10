Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Almaniya kansleri Angela Merkel arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, liderlər telefon danışığında Suriya ilə bağlı son prosesləri müzakirə edib, Türkiyə və Almaniya arasındakı əlaqələrə dair fikir mübadiləsi aparıblar.

