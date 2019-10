Rusiyada - Samara yaxınlığında, Volqanın dibində qədim qayıq tapılıb. Alimlərin araşdırmasına görə, tapıntı İvan Qroznu dövrünə aiddir. Oraya bir neçə ekspedisiya təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədqiqatlar təxminən 10 metr dərinlikdə aparılıb. Axtarış zamanı sualtı ultrasəs skanerləri və sualtı robotdan istifadə olunub.

Tədqiqatçılar heyrətə gəlib. Batmış gəminin ölçüsü əlli metrə, eni 20 metrə bərabərdir. Tapıntı yaxşı vəziyyətdədir. Əksər hissələri, sepləri, kanatları sağlam qalıb.

