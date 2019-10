Nüsrətin sirri ortaya çıxdı: hər ay 20 min ödəyirmiş

"İnstaqram"da 23 milyon 600 min izləyicisi olan Nüsrət Gökçə paylaşımları ilə hər gün daha çox izləyici toplayır.

Lakin sonradan məlum olub ki, Nüsrətin bu sayını toplamasındakı sirr ayda 20 min Türkiyə lirəsi ilə işə aldığı sosial media işçisi imiş.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən bildirir ki, Nüsrətin verdiyi pozalar, çəkdiyi videolar, ümumiyyətlə bütün paylaşımlarının hamısına həmin sosial media işçisi qərar verir. Deyilənə görə onlar heç vaxt ayrı gəzmir, daim bir yerdə olurlar. Nüsrət dünyanın hansı yerinə gedirsə, getsin, həmin işçini də özü ilə birgə aparır.

Nüsrət hətta yaxınlarına deyib: "Çox gözəl işləyir. Buna görə 2020-ci ildən onun maaşını artıraraq 30 min lirə verəcəm".

Qeyd edək ki, hazırda məşhur qəssabı "İnstagram"da 23 milyon 660 min insan izləyir. Bununla da Nüsrət dünyanın ən çox təqib edilən türkü sayılır.

