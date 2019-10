Koreyalı gəncin muğam oxuması maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az bildirir ki, Kim Seoq adlı gənc Azərbaycanda ali təhsil alır və 1-ci kurs tələbəsidir. Onun bir televiziya proqramında muğam oxuduğu görüntü sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

