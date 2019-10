Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanlarında çalışmış və istefada olan polkovnik Mehdi Abbasov qəfil vəfat edib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, xüsusi xidmət orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışan və bir müddət əvvəl ehtiyyata buraxılan polkovnik Mehdi Adil oğlu Abbasov bu gün qəfil ürək tutmasından 50 yaşında dünyasını dəyişib. O, bu gün saat 12-də anadan olduğu Salyan şəhərində torpağa tapşırılacaq.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.