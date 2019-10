İŞİD terror təşkilatının yeni lideri məlum oldu - FOTO

İŞİD-in qurucusu Əbu Bəkr əl-Bağdadinin öldürülməsindən sonra terror təşkilatına rəhbərlik edəcək şəxsin adı məlum olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Newsweek” məlumat yayıb.



Məlumata görə, əl-Bağdadi ölümündən qabaq “Abdullah Kardaş” ləqəbli Hacı Abdullah əl-Afari adlı terrorçunu öz yerinə rəhbər təyin edib.



Qeyd edək ki, ötən gün ABŞ silahlı qüvvələrinin Suriyanın İdlib şəhərində İŞİD terror qruplaşmasının lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadini zərərsizləşdirməsi məlum olub.



Abdullah Kardaş kimdir?



Terrorçuların yeni lideri əl-Bağdadinin yaxın silahdaşlarından biri, iraqlı türkman “Abdullah Kardaş” hesab olunur. Onun əsl adı Əmir Məhəmməd Səid əl-Moulyadır və sələfindən beş yaş kiçikdir. Əl-Bağdadi onunla Amerika həbsxanasında tanış olub. “Abdullah Kardaş” da Səddam Hüseynin ordusunda xidmət edib və sonradan “Əl-Qaidə"yə üz tutub.



İslam universitetinin məzunudur. Dinə fanatik münasibətinə görə, "müəllim" və "pis döyüşçü" kimi adlandırılıb. Ekspertlər hesab edir ki, yeni terrorbaşı əl-Bağdadidən daha səliqəlidir və saatlarla xütbə oxumaq bacarığına malikdir.





