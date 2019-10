"Hədəf Nəşrləri"nin 10 illik yubileyi qeyd olunub - FOTOLAR

Oktyabrın 26-sı Bakıda "Hədəf Nəşrləri"nin 10 illik yubiley tədbiri keçirilmişdir.

Metbuat.az bildirir ki, tədbirdə ölkənin tanınmış ziyalıları, yazıçı və şairlər, millət vəkilləri, iş adamları iştirak etmişdir. Nəşriyyatın təsisçisi Şəmil Sadiq Hədəf Nəşrlərinin 10 il ərzində keçdiyi yola nəzər salmış, nəşriyyatın həyata keçirdiyi layihələrdən danışmışdır.

Tədbirdə çıxış edən qonaqlar Nəşriyyatın uğurlu fəaliyyətinə diqqət çəkmiş, kollektivə və nəşriyyatın rəhbərliyinə təşəkkürlərini bildirmişlər.

Nəşriyyatın fəaliyyətinə dəstək verən media və ictimaiyyət nümayəndələri, yazıçı və tərcüməçilər təşəkkürnamə ilə təltif edilmiş, dəvət edilən bütün qonaqlara "Ustad" dərgisinin xüsusi buraxılışı və bədii kitablar, hədiyyə edilmişdir.

Tədbirdə nəşriyyatın fəaliyyətinə fəal dəstək verən 50 nəfər qonağa nəşriyyatın nəşr etdiyi "Xatirə ədəbiyyatı" dəsti hədiyyə edilmişdir.

