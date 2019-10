Oktyabrın 28-də səhər saat 10:00-dan təmir işləri başa çatanadək Samux rayonunun iki yaşayış məntəqəsində qaz təchizatında fasilələr olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

Bu zaman Samux rayonu ərazisində yerləşən “Alabaşlı” ölçü qovşağının çıxışında quraşdırılmış kollektorda aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğvi işləri aparılacaq.

