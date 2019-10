Biznes qurmağın ən asan olduğu ölkələr açıqlandı: Türkiyə 33-cü, Azərbaycan isə...

Dünya Bankı tərəfindən yayımlanan "Doing Business 2020" adlı hesabatda yeni biznes qurmağın asan olduğu ölkələr müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 190 ölkənin yer aldığı siyahıda ilk yeri Yeni Zellandiya tutub. Sinqapurun 2-ci, Honq-Konqun 3-cü olduğu siyahıda ilk onluqda qonşu ölkə Gürcüstan da yer alıb.

Şimal qonşumuz Rusiya siyahıda 28-ci, Türkiyə 33-cü, Azərbaycan isə 34-cü yerdə qərarlaşıb.

Siyahıya görə dünyada biznes qurmağın ən çətin olduğu ölkələr isə Venesuela, Eritreya və Somalidir.

