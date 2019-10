Devid Linç fəxri “Oskar” alıb.

Metbuat.az rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, mükafata həmçinin rejissor Lina Vertmüller və aktyor Uet Studi də layiq görülüb.

Linç öz nitqində onu bu mükafata layiq görənlərin “çox böyük zövqləri” olduğunu dilə gətirib.

