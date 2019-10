İranda Meşə Təsərrüfatının İdarə Edilməsi, Yaylaqlar Və Su Hövzələrinin Mühafizəsi Təşkilatının sədri Xəlil Ağayi saxlanılıb.

Metbuat.az Apa-nın Tehran bürosuna istinadən bildirir ki, APA-nın o, ötən gecə həbs olunub.

Hələlik X. Ağayinin həbs olunma səbəbi barədə məlumat verilmir.

