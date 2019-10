“Qarabağ”ın rəqibi yenə qələbə qazandı və “Real”ı turnir cədvəlində keçdi – VİDEO

İspaniya çempionatının 10-cu tur qarşılaşmasında “Sevilya” öz meydanında “Hetafe” üzərində 2:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki top oyunun ikinci yarısında vurulub.

Əvvəlcə 69-cu dəqiqədə Xavyer Hernandes fərqlənib, sonra isə Lukas Okampos (78 dəq) ikinci topu vurub.

Beləliklə “Sevilya” 19 xal toplayaraq turnir cədvəlində 5-ci yerə qalxıb və Madridin “Real” klubunu qabaqlayıb.

Xatırladaq ki, Avropa Liqası çərçivəsində “Sevilya” Ağdamın “Qarabağ” klubu ilə bir qrupda oynayır. Rəqiblərin ikinci görüşü düz bir aydan sonra baş tutacaq.

