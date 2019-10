Şairə Nazilə Səfərli müğənni Şəbnəm Tovuzlu haqqında danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Space" telekanalında yayımlanan "Axşam-axşam" verilişinə qonaq olan Səfərli, Şəbnəmi illər öncədən tanıdığını bildirib:

"Mən Şəbnəmi tanıyanda siz heç biriniz onu tanımırdınız. O vaxt onun ailəsi, 36 kilo çəkisi var idi. Onu hələ Qəzənfər Abbasovun yanına qoyacaqdılar".

N.Səfərli bildirib ki, Şəbnəmlə illər öncə açıq havada şou proqramlar aparıb.

(olke.az)

