Uels millisində növbəti itki – Azərbaycana qarşı oynamayacaq

Azərbaycan millisinin AÇ-2020-nin seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən olan Uels millisi daha bir itki ilə üzləşib.

Metbuat.az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, yığmanın üzvü Co Rodon zədələnib. "Suonsi" klubunda forma geyinən 22 yaşlı müdafiəçi Çempionşipin 13-cü turunda "Brentford" ilə keçirilən oyunda (0:3) sıradan çıxıb. Növbəti həftə əməliyyat olunacaq Rodenin 2 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı bildirilib.

Rodon noyabrın 16-da keçiriləcək Azərbaycan - Uels oyununda iştirak etməyəcək.

Bir müddət əvvəl zədələnən Conni Uilyams da Azərbaycanla oyunda Uels millisinə kömək edə bilməyəcək.

