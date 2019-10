Sumqayıt şəhərində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsi köçürülüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosuna, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib.

Belə ki, abidə "Kolxoz bazarı"nın yanından daşınaraq Nizami kinoteatrının qarşısına gətirilib.

