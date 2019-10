Baş nazirin müavini təyin olunan Şahin Mustafayev Hacıbala Abutalıbovun keçmiş vəzifəsini icra edir.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən bildirir ki, artıq Baş nazirin sabiq müavini H.Abutalıbovun kabineti boşaldılıb. Daha sonra H.Abutalıbovun kabineti Baş nazirin yeni təyin olunan müavini Ş.Mustafayevə təqdim edilib.

