Şəbnəm Tovuzlunun sosial mediada yayılan görüntüləri müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin rəqs etdiyi görünən videosuna istifadəçilərin əksəriyyəti tənqidi rəylər yazıblar, 2 uşaq anasına bunun yaraşmadığını bildiriblər.

Həmin videonu təqdim edirik:

